МО Армении начинает проверки в военных частях, подчиненных первому МЦ: пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян

Для полноценного тылового обеспечения, МО Армении начинает масштабные проверки. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян. Об этом он пишет на своей странице в Facebook.

«Для полноценного тылового обеспечения, МО Армении начинает проверки, в военных частях, подчиненных первому МЦ»,- сообщает пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.