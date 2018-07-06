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МО Армении начинает проверки в военных частях, подчиненных первому МЦ: пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян


Для полноценного тылового обеспечения, МО Армении начинает масштабные проверки. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян. Об этом он пишет на своей странице в Facebook.  

«Для полноценного тылового обеспечения, МО Армении начинает проверки, в военных частях, подчиненных первому МЦ»,- сообщает пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.


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