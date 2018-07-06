Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с гражданами, протестующими против эксплуатации Амулсара

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, находящийся в Сюникской области, прибыл с рабочим визитом в Джермук, где Пашинян на месте ознакомится с проблемой Амулсара. Как передает «Арменпресс», он поблагодарил собравшихся за теплый прием.

Он встретится с демонстрантами, протестующими против эксплуатации месторождения. Около села Гндеваз премьер-министра ожидают сотрудники компании «Лидиан Армения» (которая будет вести разработку месторождения).

Как сообщалось ранее, активисты движения против разработки месторождения уже около двух недель блокируют дорогу к Амулсару. По их словам, эксплуатация месторождения опасна для населения и окружающей среды. Аналогичного мнения придерживаются некоторые зарубежные эксперты, которые считают, что для эксплуатации компания должна построить очистную станцию, в противном случае деятельность месторождения будет таить большую опасность.

Сотрудники компании проводят встречную акцию, требуя не мешать им работать. По словам исполнительного директора компании Айка Алояна, акции протеста уже стали причиной убытка в размере 3,5 млн долларов.

Ранее вице-премьер Тигран Авинян заявил о намерении создать рабочую группу для обсуждения ситуации вокруг эксплуатации месторождения.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.

12 мая было сформировано новое правительство, которое утвердило свою программу 1 июня и представило ее Национальному Собранию. Эта программа экспертными кругами называется переходной и устанавливает приоритетность проведения внеочередных парламентских выборов в течение одного года.

На специальном заседании 7 июня депутаты Национального Собрания утвердили программу правительства Армении. За программу правительства проголосовало 62 депутата, против 39 депутатов.

Отметим, что после парламентских выборов 2017 года большинство в парламенте (58 мест) составляла Республиканская партия Армении, однако после выхода из фракции шести депутатов - Феликса Цолакяна, Артура Геворгяна, Артака Саркисяна, Ширака Торосяна, Армана Саакяна и Самвела Алексаняна, РПА в парламенте, где 105 мест, потеряла большинство. Тем не менее, Республиканская партия Армении заявила, что не будет препятствовать принятию программы правительства.