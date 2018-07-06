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Мундиаль-2018. Какие игры ожидаются сегодня


Стартуют игры четвертьфинала 21-го первенства мира по футболу. Как передает «Арменпресс», в 18:00 по ереванскому времени в Нижнем Новгороде встретятся сборные Франции и Уругвая.

В 22:00 по ереванскому времени в  Казани встретятся сборные Бельгии и Барзилии. 


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