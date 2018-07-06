Мундиаль-2018. Какие игры ожидаются сегодня

Стартуют игры четвертьфинала 21-го первенства мира по футболу. Как передает «Арменпресс», в 18:00 по ереванскому времени в Нижнем Новгороде встретятся сборные Франции и Уругвая.

В 22:00 по ереванскому времени в Казани встретятся сборные Бельгии и Барзилии.