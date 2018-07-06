Министерство юстиции Японии в пятницу официально объявило о приведении в исполнение семи смертных приговоров в отношении руководителей экстремистской секты "Аум Синрикё" (запрещена в РФ), включая ее основателя Тидзуо Мацумомто, известного под именем Сёко Асахара. Соответствующее заявление сделала на пресс-конференции в Токио глава ведомства Ёко Камикава, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Сегодня были приведены в исполнение семь смертных приговоров в отношении бывших членов "Аум Синрикё". Состав их преступлений отличается, однако все они были приговорены судом к высшей мере наказания", - сказала она, перечислив имена казненных, а также состав совершенных ими преступлений.

Помимо Асахары в пятницу был казнен, в частности, Киёхидэ Хаякава, который был вторым человеком в секте. В качестве так называемого министра строительства он руководил сооружением в префектуре Яманаси завода по производству ядовитого газа зарин, который в 1995 году был распылен в токийской подземке. Кроме того, был казнен Томомаса Накагава, имевший в секте ранг "министра внутренних дел духовного императора". Он непосредственно распылял в метро столицы нервно-паралитическое вещество и занимался также его изготовлением.

Секта "Аум Синрикё", запрещенная во многих странах мира, включая Россию, предрекала скорый конец света и так называемую последнюю битву добра и зла, в ходе которой члены секты собирались уничтожить своих врагов различными методами, в том числе с помощью отравляющих газов. Сёко Асахара, которому на момент казни было 63 года, называл себя реинкарнацией Христа, Будды и бога Шивы.

Наиболее известна газовая атака "Аум Синрикё" в метро Токио 20 марта 1995 года, когда члены секты распылили зарин в пяти составах, в результате чего погибли 13 человек, еще более 6,3 тыс. пострадали.