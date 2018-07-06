Европейские индексы - 05-07-18

МОСКВА, 6 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 5 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.19% и составил 12464.29 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.86% и составил 5366.32 пункта, британский FTSE вырос на 0.40% и составил 7603.22 пункта, а российский RTSI вырос на 2.10% и составил 1171.64 пункта.