Европейские индексы - 05-07-18
МОСКВА, 6 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 5 июля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.19% и составил 12464.29 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.86% и составил 5366.32 пункта, британский FTSE вырос на 0.40% и составил 7603.22 пункта, а российский RTSI вырос на 2.10% и составил 1171.64 пункта.
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- 09:30 Европейские индексы - 05-07-18
- 09:29 Американские индексы выросли - 05-07-18
- 09:25 Цены на цветные металлы - 05-07-18
- 09:22 Цены на драгоценные металлы - 05-07-18
- 09:20 Цены на нефть снизились - 05-07-18
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- 05.07-17:31 Азиатские индексы - 05-07-18
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- 05.07-11:24 Европейские индексы - 04-07-18
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- 05.07-11:21 Цены на цветные металлы - 04-07-18
- 05.07-11:15 Цены на драгоценные металлы - 04-07-18
- 05.07-11:14 Цены на нефть - 04-07-18
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