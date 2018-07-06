Цены на цветные металлы - 05-07-18

ЛОНДОН, 6 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 5 июля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 1.55% и составила 2100.00 долларов США, цена на медь снизилась на 1.78% и составила 6464.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.16% и составила 2376.00 долларов США, цена на никель снизилась на 3.27% и составила 14200.00 долларов США, цена на олово снизилась на 0.38% и составила 19725.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 2.97% и составила 2744.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 26000.00 долларов США, цена на кобальт выросла на 0.69% и составила 72500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.