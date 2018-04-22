Анонс мероприятий на 6 июля
17:44, Июль 05, 2018
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- 17:44 Анонс мероприятий на 6 июля
- 17:32 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 05-07-18
- 17:31 Азиатские индексы - 05-07-18
- 16:59 Наилучшим символом каждого государства является его законопослушный и, одновременно, защищённый законом гражданин – Армен Саркисян
- 16:50 Награбленное вернем – независимо от имении фамилии грабителя — Никол Пашинян
- 16:42 Нужны неопровержимые факты, на основании которых можно будет принять решение – премьер о горнодобывающей промышленности
- 16:05 Президент Армен Саркисян принял Сержа Танкяна и КаринаОванисяна
- 15:45 Из избирательных списков будут изъяты лица, не имеющие законного документа, удостоверяющего личность
- 15:30 Механизмы идентификации и снятия отпечатков пальцев на предстоящих выборах действовать не будут
- 15:16 Аккредитация СМИ на выборах должна быть строго адресной – обсуждение реформы ИК
- 14:45 Безоговорочное исполнение Конституции - священный долг каждого — послание премьер-министра РА
- 14:41 Айк Саргсян подозревается в попытке убийства
- 14:19 Нужно думать и действовать во благо государства – послание президента РА
- 13:35 Недостаток сельхозтехники, недостаток транспорта — вопросы глав общин премьер- министру
- 13:28 Пашинян: как только почувствую, что лишился вашей поддержки – ни минуты более не останусь в кабинете премьера
- 13:00 Не доводите дела до правоохранительных органов — Пашинян призвал глав общин пересмотреть образ действий
- 12:49 В ближайшие дни ожидаются дожди и грозы
- 12:45 Председатель НС РА направил поздравительное послание по случаю Дня Конституции
- 12:27 В селе Артаниш нашли пропавших несовершеннолетних детей
- 12:18 Специалисты МЗ Армении поделились опытом системы электронного здравоохранения с белорусскими коллегами
- 12:16 Пашинян призвал горисцев отныне не допускать установления в Армении власти, служащей кланам
- 11:32 5 июля в Армении отмечается День Конституции
- 11:28 В Астане состоялось торжественное открытие Международного финансового центра
- 11:24 Европейские индексы - 04-07-18
- 11:22 Американские индексы не изменились - 04-07-18
- 11:21 Цены на цветные металлы - 04-07-18
- 11:15 Цены на драгоценные металлы - 04-07-18
- 11:14 Цены на нефть - 04-07-18
- 10:53 Наша задача, чтобы чувство победителя длилось не один год, а постоянно – премьер
- 09:01 Начался рабочий визит премьер-министра РА в Сюникскую область
- 04.07-22:15 Никол Пашинян посетит Джермук, чтобы на месте ознакомиться со связанными с Амулсаром проблемами
- 04.07-22:09 Задержан Александр (Сашик) Саргсян
- 04.07-21:52 Министр обороны Армении принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ
- 04.07-21:28 Предстоящие на 5 июля мероприятия
- 04.07-21:05 Главе OOO "Флеш" Барсегу Бегларяну предъявлено обвинение
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