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Азиатские индексы - 05-07-18


ТОКИО, 5 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 5 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.78% и составил 21546.99 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.01% и составил 1676.20 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.92% и составил 2733.88 пункта, а HANG SENG снизился на 0.21% и составил 28182.09 пункта.




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