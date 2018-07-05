Азиатские индексы - 05-07-18

ТОКИО, 5 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 5 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.78% и составил 21546.99 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.01% и составил 1676.20 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.92% и составил 2733.88 пункта, а HANG SENG снизился на 0.21% и составил 28182.09 пункта.