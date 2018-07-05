Награбленное вернем – независимо от имении фамилии грабителя — Никол Пашинян

Правительство Армении будет последовательно искать каждый украденный у людей ресурс. Об этом сказал премьер-министр Никол Пашинян на встрече с жителями Мегри.

«Мы не можем арестовать всех, но по очереди те, кто украл у людей, должны быть арестованы. Было бы позором для меня, если бы в период моего руководства кто-то был политическим заключенным.Для нас важны ценности, законность, мы не собираемся заменять чье-то ограбление нашим, их монополию на нашу монополию. Мы собираемся в рамках законности искать каждую копейку, украденную у людей, и будьте уверен, что мы это сделаем», - как передает Арменпресс, сказал премьер.

Никол Пашинян сказал, что правительство приложит все усилия, чтобы вернуть каждую копейку в государственный бюджет, и здесь руководству нужна поддержка народа. «Чем тверже вы будете придерживаться этого процесса, тем последовательнее мы будем двигаться вперед, я не остановлюсь ни перед чем. У меня есть обязательства перед каждым из вас, что мы должны последовательно возвращать то, что было ограблено, независимо от имени и фамилии грабителя», - сказал Никол Пашинян.