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Нужны неопровержимые факты, на основании которых можно будет принять решение – премьер о горнодобывающей промышленности


Премьер Никол Пашинян утверждает, что нужны  неопровержимые  факты, на основании которых можно будет принять решение. Житель Мегри  обратился к  вопросу  борьбы  против  эксплуатации рудника в Личке, а также к  призыву премьера  прекратить все  акции. 

Премьер отметил, что экономика Армении состоит из следующего: недра нашей страны разрушаются,  вывозятся и считается, что экономика растет также за счет цен на медь. 

«Думаю, что это проблема, но не думаю, что нужно закрывать добывающую промышленность. Я поручил  провести проверки на всех металлодобывающих рудниках. Прошу вас дать возможность собрать  неопровержимые  факты, на основании которых можно будет принять решение. Я не  имею права просто так решить, какие  рудники надо закрыть. Решение  должно быть таким, чтобы от этого не  пострадало государство, поскольку те  же инвесторы  могут подать на страну  в  суд», - как  передает Арменпресс, сказал Пашинян. 

Он отметил также, что перекрывать дорогу – это не  метод, акции  гражданского неповиновения  уместны, если нет доверия  правительству.

Премьер заверил, что ни одного коррупционного договора ни с  одним рудником нет, его единственная ответственность – перед народом.

 




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