Нужны неопровержимые факты, на основании которых можно будет принять решение – премьер о горнодобывающей промышленности

Премьер Никол Пашинян утверждает, что нужны неопровержимые факты, на основании которых можно будет принять решение. Житель Мегри обратился к вопросу борьбы против эксплуатации рудника в Личке, а также к призыву премьера прекратить все акции.

Премьер отметил, что экономика Армении состоит из следующего: недра нашей страны разрушаются, вывозятся и считается, что экономика растет также за счет цен на медь.

«Думаю, что это проблема, но не думаю, что нужно закрывать добывающую промышленность. Я поручил провести проверки на всех металлодобывающих рудниках. Прошу вас дать возможность собрать неопровержимые факты, на основании которых можно будет принять решение. Я не имею права просто так решить, какие рудники надо закрыть. Решение должно быть таким, чтобы от этого не пострадало государство, поскольку те же инвесторы могут подать на страну в суд», - как передает Арменпресс, сказал Пашинян.

Он отметил также, что перекрывать дорогу – это не метод, акции гражданского неповиновения уместны, если нет доверия правительству.

Премьер заверил, что ни одного коррупционного договора ни с одним рудником нет, его единственная ответственность – перед народом.