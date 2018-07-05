Президент Армен Саркисян принял Сержа Танкяна и КаринаОванисяна

Президент Армен Саркисян принял сегодня члена совета фонда новаторской культуры «Созидательная Армения», всемирно известного американо-армянского рок-музыканта Сержа Танкяна и директора фонда Карина Ованисяна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе президента Армен Саркисян, высоко оценил творческую и общественную деятельность Танкяна. «Вы не только прекрасный музыкант, но и прекрасный армянин – гордый и благородный армянин» - сказал президент.

Карин Ованисян представил основные цели фонд и направления деятельности – не только развитие армянской культуры, но открытие талантливых людей содействие им.

Представители фонда отметили, что стремятся сделать фонд «Созидательная Армения» самой динамичной и эффективной инициативой.

Президент приветствовал все начинания фонда и обещал по возможности помочь в их реализации.