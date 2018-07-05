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Президент Армен Саркисян принял Сержа Танкяна и КаринаОванисяна


Президент Армен Саркисян принял сегодня члена совета  фонда новаторской культуры «Созидательная Армения», всемирно известного американо-армянского рок-музыканта  Сержа Танкяна и директора фонда  Карина Ованисяна.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  президента Армен Саркисян, высоко оценил творческую и общественную деятельность Танкяна. «Вы не только прекрасный музыкант, но и прекрасный армянин – гордый и благородный армянин» - сказал президент.

Карин Ованисян представил  основные  цели фонд и направления  деятельности – не только развитие  армянской культуры, но открытие  талантливых людей содействие  им.

Представители фонда отметили, что стремятся сделать фонд «Созидательная Армения» самой динамичной и эффективной инициативой.

Президент приветствовал все  начинания  фонда и обещал по возможности помочь в  их реализации.




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