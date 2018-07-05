Комиссия по реформам Избирательного кодекса приняла решение о пересмотре списка избирателей на заседании 5 июля, сообщает Арменпресс.

Из избирательных списков будут изъяты лица, не имеющие законного документа, удостоверяющего личность. Так заявил в беседе с журналистами после сессии секретарь комиссии Даниэль Иоанисян.

«Согласно решению, определены в Избирательном кодексебудутизменения, согласно которым люди, у которых нет действительного идентификационного документалица, не имеющие законного документа, удостоверяющего личность - паспорт, удостоверение личности - будут удалены из списка избирателей. Прежде лица, у которых не было действительного идентификационного документа или пребывавшие за границей, были зарегистрированы в списке избирателей», - сказал он.

Из списка избирателей будут удалены 198 000 человек. Иоанисян сказал, что они уверены, что более 90% этих людей не находятся в Армении. Тем не менее, общественные рейды будут проводиться, и, возможно, те, кто находится в Армении, но не имеют действительного идентификационного документа, будут обращаться и, заплатив всего 1000 драмов, получатновый паспорт. Таким образом, легко решится вопрос идентификации человека по старой фотографии.