Механизмы идентификации и снятия отпечатков пальцев на предстоящих выборах действовать не будут.

Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказал секретарь Комиссии по реформам Избирательного кодекса при премьер-министре РА ДаниелИонисян.

«Комиссия пришла к выводу, что установка единой системы отпечатков пальцев нереальна на этих выборах, поскольку невозможно надлежащим образом организовать ее в срок, установленный правительственной программой. Комиссия также отклонила механизм взятие отпечатков пальцевцветными и бесцветными чернилами, поскольку он содержит риски. Идея института предварительной регистрации избирателей также была отвергнута», - сказал он.

По его словам, они являются дополнительными механизмами предотвращения двойного голосования. Но после парламентских выборов 2017 года в списке основных вопросов, озвученных в докладах миссий наблюдателей, нет упоминания о двойном голосовании. Комиссия обсуждает возможности введения дополнительных механизмов предотвращения двойного голосования. Но Ионисянуточнил, что целью этого является не уменьшение количества двойного голосования, как это было в прошлом, а предоставление дополнительных оснований для доверия общественности.

«Общественность должна быть более уверенной в том, что нет случаев двойного голосования. Гражданин должен быть уверен, что его голос дошел до адресата», - сказал он, добавив, что такие механизмы будут обсуждаться, но они станут дополнительными куже существующих механизмов.