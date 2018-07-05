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Аккредитация СМИ на выборах должна быть строго адресной – обсуждение реформы ИК


Аккредитация  СМИ на  выборах должна быть строго адресной.

Как  передает Арменпресс,  в ходе обсуждения реформы  Избирательного кодекса в правительстве этот вопрос поднял глава информационного отдела телекомпании «Еркир медиа» ГегамМанукян. По его словам, в день выборов представители многих общественных организаций  работают с бейджами СМИ. 

«Давайте  не  будем пускать пыль в  глаза, мы  все знаем, что одному  СМИ выдается 50 бейджей и непонятным образом они оказываются у общественных организаций. Таким недобросовестным СМИ не нужно выдавать столько бейджей, они должны доказать, что у них есть столько журналистов и они оплачиваются», - сказал Манукян.

Председатель Союза журналистов Армении СатикСейранян отметила, выданные  ЦИК  бейджи и аккредитации должны  быть не только адресными, но и персонифицированными.

 




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