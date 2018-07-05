Аккредитация СМИ на выборах должна быть строго адресной – обсуждение реформы ИК

Аккредитация СМИ на выборах должна быть строго адресной.

Как передает Арменпресс, в ходе обсуждения реформы Избирательного кодекса в правительстве этот вопрос поднял глава информационного отдела телекомпании «Еркир медиа» ГегамМанукян. По его словам, в день выборов представители многих общественных организаций работают с бейджами СМИ.

«Давайте не будем пускать пыль в глаза, мы все знаем, что одному СМИ выдается 50 бейджей и непонятным образом они оказываются у общественных организаций. Таким недобросовестным СМИ не нужно выдавать столько бейджей, они должны доказать, что у них есть столько журналистов и они оплачиваются», - сказал Манукян.

Председатель Союза журналистов Армении СатикСейранян отметила, выданные ЦИК бейджи и аккредитации должны быть не только адресными, но и персонифицированными.