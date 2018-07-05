Безоговорочное исполнение Конституции - священный долг каждого — послание премьер-министра РА

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание по случаю Дня Конституции.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства РА, в послании говорится:

«Дорогие соотечественники,

Поздравляю вас с Днем Конституции.

В нашей стране произошло эпохальное событие - народная бархатная революция. Онасвершилась мирным и конституционным образом. Мы вместе с вами устанавливаем верховенство закона в Армении, что является одной из ключевых целей всего нашего общества и людей.

Как вы знаете, после его принятия Основной закон нашей страны претерпел изменения. Длякого-тоони были приемлемыми,для кого-то — нет. Сегодня мы имеем то, что имеем, а безоговорочное исполнение Конституции - священный долг каждого.

Отныне наши шаги также будут исключительно в конституционномполе. Более того, бывшие возможные посягательства на конституционный порядок будут тщательно и публично рассмотрены.

Наша борьба и деятельность направлены на то, чтобы права и свободы граждан Армении, гарантированные Конституцией, не оставались на бумаге и были полностью реализованы.

Гордые граждане Республики Армения,

еще раз поздравляю вас с этим важным праздником, желаю всем нам мира, счастья и всего наилучшего».