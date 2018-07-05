Время в Ереване: 11:07:36,   5 Июль

Айк Саргсян подозревается в попытке убийства


В следственном отделе  административных районов  Еревана Кентрон и НоркМараш СК РАвозобновлено предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному по делу об убийстве огнестрельным оружием жителя Еревана Давида Симоняна в апреле 2007 года.

4 июля агенты Службы национальной безопасности обыскали квартиру Александра Саркисяна, брата третьего президента Армении Сержа Саргсяна. После обыска Александр Саргсян и его сын Айк Саргсян были задержаны.

1 апреля 2007 года полиция получила сообщение, что в тот же день в 19:00 часов житель Еревана Давид Симонян (1984 года рождения) с перекрестка улиц  Туманяна-Налбандяна был госпитализирован в 3 клиническую больницу с огнестрельной раной. 

В тот же день Центральное  отделение  полиции явилсяА.Гевондян, сдал пистолет и сообщил, что он нашел его на лестнице, ведущей в  подвал соседнего с их домом детсада, и по неосторожности выстрелил, нанеся телесное повреждение своему другу Д. Симоняну.

По факту  в  Центральном  отделении  полиции 1 апреля 2007 г. возбуждено уголовное  дело по ч.1 ст. 120 УК РА и проведено расследование. А 28 мая 2007г. было принято решение о приостановлении вышеупомянутого решения - на основании мирного договора сторон и отсутствия иска по пп. 4 и 5 ст. 35. 

В связи с новыми обстоятельствами 3 июля 2018 года Генеральная прокуратура приняла решение об устранении вышеупомянутого решения, а уголовное дело направить в следственный отдел   административных районов  Еревана Кентрон и НоркМараш СК РА. В тот же  день следователь принял дело и провел необходимые следственные  и другие  процессуальные  мероприятия.

В результате следственных действий выяснилось, что Давид Симонян получил огнестрельное ранение не от А. Гевондяна и не  по неосторожности, а от другого лица – и умышленно.

 По данным следствия, в него стрелял с целью убийства житель Еревана  Айк Саргсян (1984 года рождения). В отношении последнего проведены  необходимые  следственные  действия, в  том числе  и очная  ставка.

4 июля Саргсяну  придан  процессуальный статус  - он подозревается по ч.1 ст. 34-104 (попытка убийства).

 

Следствие продолжается.

 

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации