Айк Саргсян подозревается в попытке убийства

В следственном отделе административных районов Еревана Кентрон и НоркМараш СК РАвозобновлено предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному по делу об убийстве огнестрельным оружием жителя Еревана Давида Симоняна в апреле 2007 года.

4 июля агенты Службы национальной безопасности обыскали квартиру Александра Саркисяна, брата третьего президента Армении Сержа Саргсяна. После обыска Александр Саргсян и его сын Айк Саргсян были задержаны.

1 апреля 2007 года полиция получила сообщение, что в тот же день в 19:00 часов житель Еревана Давид Симонян (1984 года рождения) с перекрестка улиц Туманяна-Налбандяна был госпитализирован в 3 клиническую больницу с огнестрельной раной.

В тот же день Центральное отделение полиции явилсяА.Гевондян, сдал пистолет и сообщил, что он нашел его на лестнице, ведущей в подвал соседнего с их домом детсада, и по неосторожности выстрелил, нанеся телесное повреждение своему другу Д. Симоняну.

По факту в Центральном отделении полиции 1 апреля 2007 г. возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 120 УК РА и проведено расследование. А 28 мая 2007г. было принято решение о приостановлении вышеупомянутого решения - на основании мирного договора сторон и отсутствия иска по пп. 4 и 5 ст. 35.

В связи с новыми обстоятельствами 3 июля 2018 года Генеральная прокуратура приняла решение об устранении вышеупомянутого решения, а уголовное дело направить в следственный отдел административных районов Еревана Кентрон и НоркМараш СК РА. В тот же день следователь принял дело и провел необходимые следственные и другие процессуальные мероприятия.

В результате следственных действий выяснилось, что Давид Симонян получил огнестрельное ранение не от А. Гевондяна и не по неосторожности, а от другого лица – и умышленно.

По данным следствия, в него стрелял с целью убийства житель Еревана Айк Саргсян (1984 года рождения). В отношении последнего проведены необходимые следственные действия, в том числе и очная ставка.

4 июля Саргсяну придан процессуальный статус - он подозревается по ч.1 ст. 34-104 (попытка убийства).

Следствие продолжается.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.