Нужно думать и действовать во благо государства – послание президента РА

Президент Армен Саркисян направил поздравительное послание по случаю Дня Конституции.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, в послании говорится:

«Дорогие соотечественники,

Сегодня День Конституции. Сегодня же мы отмечаем и день государственных символом, что делает этот день вдвойне праздничным и важным. Государственные символы – это абсолютная ценность, осознание значения и достойная оценка которых весьма важно для настоящего и будущего страны.

Конституция – это символ легитимности государства. Однако лучшим символом любого государства является его законопослушный и защищенный законом гражданин.

Конституция – это тот основополагающий документ, который в качестве гаранта дальнейшего развития нашей независимости, утверждает верховенство права, законности, справедливости и системы ценностей, основанных на власти народа.

Последние шаги в сфере государственного строительства также зиждутся на логике основного закона нашей страны.

В очередную годовщину Конституции мы можем с гордостью констатировать не только факт неоспоримого существования Республики Армения, избравшей независимый, демократический путь развития, но и растущий рейтинг страны на международной арене.

Его перманентный рост – наше право и обязанность, и вообще наш моральный долг перед родиной.

Конституционные ценности могут стать реальностью в том случае, когда каждый из нас станет носителем этих ценностей в своей душе.

Конституция – законная граница права и долга. По сути, она является линией раздела между дозволенным и недозволенным, она обозначает контуры правового поля, которому подчинены наши моральные законы.

Нужно думать и действовать во благо государства, пользоваться предоставленными Конституцией возможностями и защищать Конституцию.

И тогда страна станет лучше, гражданин – увереннее, власть – ответственнее и надежнее.

Конституция и воля народа взаимосвязаны. Сегодня народ является полноценным создателем своей жизни, повестки развития государства.

Эта повестка должна быть лишена преобладания эмоциональности и зиждиться на уважении Конституции – залога свободной, демократической и сильной Армении.

Мы должны сообща строить политически и экономически гармоничную Армению, развивающуюся при взаимном уважении гражданина и власти.

Жизнь, гарантированная правом, законом и достоинством, должна быть не мечтой, а реальностью. Ибо жить по Конституции и законам – это не только необходимость и обязанность, но и преимущество свободного человека, который знает цену права – своего и других.

Поздравляю граждан Республики Армения. Желаю мира, оптимизма и благополучия».