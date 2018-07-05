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Нужно думать и действовать во благо государства – послание президента РА


Президент Армен Саркисян направил поздравительное  послание по случаю Дня  Конституции.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, в послании говорится:

«Дорогие  соотечественники,

Сегодня День Конституции. Сегодня же  мы  отмечаем и день государственных символом, что делает этот день вдвойне праздничным и важным. Государственные  символы – это абсолютная ценность, осознание  значения и достойная оценка которых весьма важно для  настоящего и будущего страны. 

Конституция – это символ легитимности государства. Однако лучшим символом любого государства является его законопослушный и защищенный законом гражданин.

Конституция – это тот основополагающий документ, который в качестве гаранта дальнейшего развития  нашей независимости, утверждает верховенство права, законности, справедливости и системы  ценностей, основанных на власти народа.

Последние  шаги в  сфере государственного строительства также  зиждутся на логике основного закона нашей страны. 

В очередную годовщину Конституции мы  можем с гордостью констатировать не только факт неоспоримого существования Республики Армения, избравшей независимый, демократический путь развития, но и растущий рейтинг страны на международной  арене.

Его перманентный рост – наше право и обязанность, и вообще  наш моральный долг перед родиной.

Конституционные  ценности могут стать реальностью в том случае, когда каждый из нас станет носителем этих ценностей в своей душе.

Конституция – законная граница права и долга.  По сути, она является  линией  раздела между  дозволенным и недозволенным, она обозначает контуры правового поля, которому  подчинены  наши моральные  законы. 

Нужно думать и действовать во благо государства, пользоваться предоставленными Конституцией возможностями и защищать Конституцию.

И тогда страна станет лучше, гражданин – увереннее, власть – ответственнее и надежнее.

Конституция и воля народа взаимосвязаны. Сегодня народ является полноценным создателем своей жизни, повестки развития государства.

Эта  повестка должна быть лишена преобладания эмоциональности и зиждиться на уважении Конституции – залога свободной, демократической и сильной  Армении.

Мы должны сообща строить политически и экономически гармоничную Армению, развивающуюся при взаимном уважении гражданина и власти.         

Жизнь, гарантированная правом, законом и достоинством, должна быть не  мечтой, а реальностью. Ибо жить по Конституции и  законам – это не  только необходимость и обязанность, но и преимущество свободного человека, который знает цену права – своего и других.

Поздравляю граждан Республики Армения. Желаю мира, оптимизма и благополучия».

 




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