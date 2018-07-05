Пашинян: как только почувствую, что лишился вашей поддержки – ни минуты более не останусь в кабинете премьера

Во время визита в город Горис премьер-министр Никол Пашинян заверил местных жителей, что отныне в Армении неприкосновенных людей нет и не будет. Он сказал, что любое лицо, нарушившее закон и совершившее преступление, должно быть привлечено к ответственности. Премьер-министр выразил надежду, что народ поддержит его и правительство по этому вопросу. «Я ожидаю, что люди поддержат меня и правительство, что мы покончим с беспределомв Армении», - сказал он.

Из собравшихся кто-то выкрикнул имена и спросил, будут ли они тоже привлечены к ответственности.

«В уголовном праве есть такой принцип – презумпция невиновности. Человек не должен доказывать, что он невиновен, это правоохранители должны доказывать его вину. Я не могу никого считать виновным, я не судья, не прокурор. Я только говорю: в Армении нет неприкасаемых – начиная с меня».

Премьер-министр заверил, что он не зависит ни от кого, только от народа. «Пока вы поддерживаете меня и правительство, процессы развития, установления законности будут продолжаться в Армении. Но как только почувствую, что лишился вашей поддержки – ни минуты более не останусь в кабинете премьера. Моя задача - служить вам, ваша задача –сделать мое служение максимально эффективным», - сказал премьер.