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Недостаток сельхозтехники, недостаток транспорта — вопросы глав общин премьер- министру


На встрече с НиколомПашиняном глава общины  Нжде  поднял вопрос недостатка сельхозтехники – особенно в летнюю страду.

«Сельхозтехнику можем приобрести через кооперативы, куда необходимо вложить 20%, но у  нас такой  возможности нет. Необходимо инвестировать 10 млндрамов, из них 5 млн мы  уже собрали. Тракторы, сенокосилки – чем раньше, тем лучше», - как  передает Арменпресс, сказал глава общины Гегам Оганян.

Премьер обещал решить этот вопрос.

Относительно транспорта премьер отметил, что надо учитывать укрупнение общин.




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