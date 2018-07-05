Недостаток сельхозтехники, недостаток транспорта — вопросы глав общин премьер- министру

На встрече с НиколомПашиняном глава общины Нжде поднял вопрос недостатка сельхозтехники – особенно в летнюю страду.

«Сельхозтехнику можем приобрести через кооперативы, куда необходимо вложить 20%, но у нас такой возможности нет. Необходимо инвестировать 10 млндрамов, из них 5 млн мы уже собрали. Тракторы, сенокосилки – чем раньше, тем лучше», - как передает Арменпресс, сказал глава общины Гегам Оганян.

Премьер обещал решить этот вопрос.

Относительно транспорта премьер отметил, что надо учитывать укрупнение общин.