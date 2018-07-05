Не доводите дела до правоохранительных органов — Пашинян призвал глав общин пересмотреть образ действий

Правительство Армении настроено на конструктивную работу с общинами.

Как передает Арменпресс, так сказал премьер-министр Никол Пашинян во время встречи с руководителями общин Сюникской области в Горисе.

«Знаю, что в ходе этих изменений среди лидеров общинвозникают неопределенности в связи с будущим. Скажу, что мы склонны выполнять конструктивную работу, готовы объединить наши усилия и внести реальные изменения. Этот процесс уже ощущается, сегодня мы поставили задачу распространить эти изменения по всей республике», - сказал премьер.

Премьер представил правилаигры, назвав некоторые факты, согласно которым в некоторых общинах регистрируются сотрудники, которых не существует, что, по его словам, очень плохое явление. Пашинян призвал быстро устранить его, пока дело не дошло до вмешательства правоохранительных органов.

«Не думаю, что мы должны решать вопросы эффективности только через правоохранительные органы. Эффективное расходование государственных ресурсов должно быть ежедневной задачей каждого из нас. После моего избрания на пост премьер-министра я встретился с бизнесменами и официально объявил, что они свободны от коррупционных обязательств. Сегодня я также заявляю, что вы свободны от коррупционных обязательств. Не доводите дела до правоохранительных органов. Исправим одну вещь: посмотрите на свою деятельность другими глазами. У нас нет другого выбора, люди должны очень быстро почувствовать изменения», - сказал Никол Пашинян.

Что касается субвенций, премьер Пашинян сказал, что для этой цели на 2018 год запланировано 5 млрддрамов, но, поскольку есть финансовые проблемы, он предложил выделить 10 миллиардов драмов из сумм, восстановленных в результате коррупционных выявлений, в субвенции, то есть на те программы, которые на 40% финансируются общинами, 60% предоставит правительство.

Премьер сообщил, что в бюджете есть поступленияна 48 миллиардов драмов более, чем было предусмотрено.

Утром 5 июля начался рабочий визит премьер-министра РА Никола Пашиняна в Сюникскую область. Намечен ряд встреч, в том числе и населением.