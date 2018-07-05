В ближайшие дни ожидаются дожди и грозы

В Армении 5 июля днем, 6, 9 и 10 июля погода будет без осадков.

Как передает Арменпресс вМЧС РА,6-7 июля температура снизится на 3-4градуса, а 9-10 июля на столько же повысится.

В Ереване 5 июля днем, 6, 9 и 10 июля погода будет без осадков. 7-8 июля вечером в отдельных районах возможны кратковременные дожди и грозы.