Время в Ереване: 11:07:36,   5 Июль

В ближайшие дни ожидаются дожди и грозы


В Армении 5 июля  днем, 6, 9 и 10 июля погода будет без осадков.

Как передает Арменпресс вМЧС РА,6-7 июля температура  снизится на 3-4градуса, а  9-10 июля на столько же повысится.

В  Ереване 5 июля  днем, 6, 9 и 10 июля погода будет без осадков. 7-8 июля вечером в отдельных районах возможны  кратковременные  дожди и грозы.




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