Председатель НС РА направил поздравительное послание по случаю Дня Конституции

Председатель НС РА Ара Баблоян направил поздравительное послание по случаю Дня Конституции.

Как передает Арменпресс, в послании говорится:

«Дорогие соотечественники,

поздравляю вас с одним из важнейших государственных праздников Республики Армения - Днем Конституции. 23 года назад свободным выражением воли мы приняли документ, который имел уникальное значение для укрепления нашей новой независимой армянской государственности, накануне третьего тысячелетия осуществив нашу мечту о создании суверенного, демократического, социально-правового государства.

Армянский народ ратифицировал решение, связанное с его высоким правосознанием в трудные времена, когда только год назад замолкла стрельба, но настоящие угрозы миру были гораздо больше, чем хрупкие гарантии устойчивого развития.

Принятие Основного закона Республики Армения предопределило будущий процесс и путь развития нашего государства. Он дважды подвергался изменениям на разных этапах построения независимой государственности и прекрасно осуществлял свою историческую миссию, всегда оставался базой для регулирования всех видов правовых отношений и неусыпным защитником нашего суверенитета в правовой сфере.

И сегодня неоспоримый приоритет и полное осуществление Конституции в государственной и общественной жизни способствует свободному осуществлению прав и надлежащему исполнению обязанностей каждого из нас. И это важная предпосылка для устойчивого развития Армении во всех сферах.

Конституция уже почти четверть века служит маяком, освещающим трудный путь создания независимого и демократического государства. Мы должны как зеницу ока оберегать ее, равно как и государственные символы, чей день мы также отмечаем сегодня.

Еще раз поздравляюс праздником Конституции,желаю мира, здоровья, счастья и благополучия».