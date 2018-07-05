В селе Артаниш нашли пропавших несовершеннолетних детей

В селе АртанишГегаркуникской области 4 июля из фермы, где они работали в летние каникулы, пропали несовершеннолетние Эдик и Эдмон Арушаняны. Примерно в 12 часов 5 июля поиски спасателей и полицейских увенчались успехом.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил глава администрации села Карен Шушанян:пропавших несовершеннолетних детей нашли на берегу Севана, недалеко от сел Чил иАртаниш.

«Дети здоровы, настроение нормальное. Мы вместе со спасателями и полицейскими ведем их домой, к родителям», - сказал он.