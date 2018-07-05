Время в Ереване: 11:07:36,   5 Июль

В селе Артаниш нашли пропавших несовершеннолетних детей


В селе АртанишГегаркуникской области 4 июля из фермы, где  они работали в летние  каникулы, пропали несовершеннолетние Эдик и Эдмон Арушаняны. Примерно в  12 часов  5 июля поиски спасателей и полицейских увенчались успехом. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщил глава администрации села Карен Шушанян:пропавших несовершеннолетних детей нашли на берегу  Севана, недалеко от сел Чил иАртаниш.

«Дети здоровы, настроение  нормальное. Мы  вместе  со спасателями и полицейскими ведем их домой, к  родителям», - сказал он.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации