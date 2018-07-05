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Специалисты МЗ Армении поделились опытом системы электронного здравоохранения с белорусскими коллегами


Министр здравоохранения  РА  Армен Торосян и специалисты  МЗ представили белорусским коллегам  успехи и проблемы  в  системе  электронного здравоохранения.

Как  передает Арменпресс, об этом министр Торосян написал в Facebook.

«Встретились с представителями Минсвязи м технология Беларуси и компанией Никола Тесла. Мы представили белорусским коллегам  успехи и проблемы  в  системе  электронного здравоохранения, поскольку они сейчас внедряют эту  систему  и интересуются нашим опытом», - написал министр.

 




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