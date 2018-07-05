Специалисты МЗ Армении поделились опытом системы электронного здравоохранения с белорусскими коллегами
Министр здравоохранения РА Армен Торосян и специалисты МЗ представили белорусским коллегам успехи и проблемы в системе электронного здравоохранения.
Как передает Арменпресс, об этом министр Торосян написал в Facebook.
«Встретились с представителями Минсвязи м технология Беларуси и компанией Никола Тесла. Мы представили белорусским коллегам успехи и проблемы в системе электронного здравоохранения, поскольку они сейчас внедряют эту систему и интересуются нашим опытом», - написал министр.
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