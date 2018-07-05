Пашинян призвал горисцев отныне не допускать установления в Армении власти, служащей кланам

«Армения – собственность граждан РА, мы должны жить и работать здесь с чувством хозяина».

Как передает Арменпресс, так сказал премьер-министр Никол Пашинян на встрече с горисцами, поздравляя их с Днем Конституции.

«Прошло время местных царьков. Гражданин Армении свободен и горд. Он несет ответственность за свою страну – вот наш основной посыл», - сказал Пашинян.

Фото: Мхитара Хачатряна

По его словам, сегодня в Армении основное изменение в том, что чиновник служит народу, а народ – хозяин.

«Хозяин Гориса – житель Гориса, а чиновники служат народу Гориса. В Армении народ – хозяин, а чиновники служат ему. Вот основное изменение в Армении. Это ваша победа, не выпустите ее из рук, отныне не допускайте установления в Армении власти, служащей кланам», - сказал он.

Относительно проблем, поднятых горисцами, Пашинян ответил, что для установления справедливой судебной системы исполнительная власть должны воздержаться от давления на суды.

«Я понимаю, что доверия к судебным решениям нет, но мы должны сделать все, чтобы оно появилось. Мы будем выявлять все случаи принятия судебных решений путем взяток и других незаконных способов и устраним их из системы.Исполнительная власть должны воздержаться от давления на суды», - сказал премьер.

Горисцы подарили премьеру кепку с надписью «С духом!», на что он заметил, что этот лозунг в последнее время используется в коммерческих целях букмекерами, что очень тревожит его.

«Я бы призвал не делать этого, люди и без того создают себе проблемы из-за азартных ставок. Если это не прекратится, мы подумаем, что делать с этим слоганом», - сказал Пашинян.