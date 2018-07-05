Время в Ереване: 11:07:36,   5 Июль

Пашинян призвал горисцев отныне не допускать установления в Армении власти, служащей кланам


«Армения – собственность граждан РА, мы  должны  жить и работать здесь с чувством хозяина».

Как  передает Арменпресс, так  сказал премьер-министр Никол Пашинян на встрече  с горисцами, поздравляя их с Днем Конституции.

«Прошло время  местных царьков. Гражданин Армении свободен и горд. Он несет ответственность за свою страну – вот наш основной посыл», - сказал Пашинян. 

Фото: Мхитара Хачатряна

По его словам, сегодня в Армении основное  изменение в том, что чиновник служит народу, а народ – хозяин.

«Хозяин Гориса – житель Гориса, а чиновники служат народу  Гориса. В Армении народ – хозяин, а чиновники служат ему. Вот основное  изменение в  Армении. Это ваша победа, не  выпустите  ее из рук,  отныне   не допускайте установления в Армении власти, служащей кланам», - сказал он.

Относительно проблем, поднятых горисцами, Пашинян ответил, что для  установления справедливой судебной системы исполнительная власть должны  воздержаться от давления  на  суды.

«Я понимаю, что доверия  к  судебным решениям нет, но мы  должны сделать все, чтобы  оно появилось. Мы  будем выявлять все  случаи принятия  судебных решений путем взяток  и других незаконных способов и устраним их  из системы.Исполнительная власть должны  воздержаться от давления  на  суды», - сказал премьер.  

Горисцы подарили премьеру  кепку с надписью «С духом!», на что он заметил, что этот лозунг в последнее время используется в коммерческих целях букмекерами, что очень тревожит его.

«Я бы призвал не делать этого, люди и без того создают себе проблемы из-за азартных ставок. Если это не  прекратится, мы подумаем, что делать с этим слоганом», - сказал Пашинян.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации