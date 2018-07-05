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5 июля в Армении отмечается День Конституции


5  июля  в  Армении отмечается День Конституции. 5 июля 1995г. проектОсновного закона, подготовленный правящим тогда Армянским общенациональным движением, был представлен на референдум и удостоился одобрения  народа. Это была первая Конституция  независимой  Армении.

Поправки к  документу  были  внесены в 2005г. затем изменения  были внесены в результате  референдума 2015г., по которым Армения  перешла на  парламентскую форму  управления. 

Согласно ст.1 Конституции, Республика Армения — суверенное, демократическое, социальное, правовое  государство. В ст.2 отмечается, что власть в  Республике  Армения принадлежит народу. Народ осуществляет свою власть через свободные  выборы, референдумы,  а  также предусмотренные  Конституцией государственные  и органы  местного самоуправления и официальных чиновников.

Присвоение  власти какой-либо организацией или отдельными лицами  — преступление.




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