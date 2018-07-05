5 июля в Армении отмечается День Конституции. 5 июля 1995г. проектОсновного закона, подготовленный правящим тогда Армянским общенациональным движением, был представлен на референдум и удостоился одобрения народа. Это была первая Конституция независимой Армении.

Поправки к документу были внесены в 2005г. затем изменения были внесены в результате референдума 2015г., по которым Армения перешла на парламентскую форму управления.

Согласно ст.1 Конституции, Республика Армения — суверенное, демократическое, социальное, правовое государство. В ст.2 отмечается, что власть в Республике Армения принадлежит народу. Народ осуществляет свою власть через свободные выборы, референдумы, а также предусмотренные Конституцией государственные и органы местного самоуправления и официальных чиновников.

Присвоение власти какой-либо организацией или отдельными лицами — преступление.