Европейские индексы - 04-07-18

МОСКВА, 5 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 4 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.26% и составил 12317.61 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.07% и составил 5320.50 пункта, британский FTSE снизился на 0.27% и составил 7573.09 пункта, а российский RTSI вырос на 0.01% и составил 1147.53 пункта.