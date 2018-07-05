Европейские индексы - 04-07-18
МОСКВА, 5 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 4 июля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.26% и составил 12317.61 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.07% и составил 5320.50 пункта, британский FTSE снизился на 0.27% и составил 7573.09 пункта, а российский RTSI вырос на 0.01% и составил 1147.53 пункта.
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- 11:28 В Астане состоялось торжественное открытие Международного финансового центра
- 11:24 Европейские индексы - 04-07-18
- 11:22 Американские индексы не изменились - 04-07-18
- 11:21 Цены на цветные металлы - 04-07-18
- 11:15 Цены на драгоценные металлы - 04-07-18
- 11:14 Цены на нефть - 04-07-18
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- 04.07-17:34 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 04-07-18
- 04.07-17:33 Азиатские индексы - 04-07-18
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- 04.07-16:11 Президент Австрии: санкции США в отношении Ирана нарушают международное право
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- 04.07-14:23 ЕС подтвердил встречу Ирана и посредников ООН на уровне глав МИД 6 июля в Вене
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