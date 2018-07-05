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В Астане состоялось торжественное открытие Международного финансового центра


В Астане 5 июля   состоялось торжественное открытие Международного финансового центра «Астана». Как  сообщает корреспондент Арменпресс из Астаны, в  церемонии открытия  участвовал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, главы авторитетных международных структур, аналитики, гости.

«За 20 лет в  пустыне  построен город с миллионным населением. Астана — символ независимости, процветания, дружбы и стабильности. Это крупный общественно-политический, социально-экономический центр Казахстана. Открытие Международного финансового центра «Астана» - свидетельство тому. Открытие  центра – важный шаг для  стабильного развития  экономики. Он призван служить повышению конкурентоспособности Казахстана и присоединения  его к  30 лучшим странам», - казал Назарбаев. 

По его словам, подробнейше  изучен опыт мировых финансовых центров, в том числе Дубая, Сингапура, Гонконга и др.

Финансовый центр привлечет лучших специалистов для развития  местного и регионального рынков и  укрепления сотрудничества.

 




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