В Астане состоялось торжественное открытие Международного финансового центра

В Астане 5 июля состоялось торжественное открытие Международного финансового центра «Астана». Как сообщает корреспондент Арменпресс из Астаны, в церемонии открытия участвовал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, главы авторитетных международных структур, аналитики, гости.

«За 20 лет в пустыне построен город с миллионным населением. Астана — символ независимости, процветания, дружбы и стабильности. Это крупный общественно-политический, социально-экономический центр Казахстана. Открытие Международного финансового центра «Астана» - свидетельство тому. Открытие центра – важный шаг для стабильного развития экономики. Он призван служить повышению конкурентоспособности Казахстана и присоединения его к 30 лучшим странам», - казал Назарбаев.

По его словам, подробнейше изучен опыт мировых финансовых центров, в том числе Дубая, Сингапура, Гонконга и др.

Финансовый центр привлечет лучших специалистов для развития местного и регионального рынков и укрепления сотрудничества.