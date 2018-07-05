Наша задача, чтобы чувство победителя длилось не один год, а постоянно – премьер

Состоялась встреча премьер-министра ра Никола Пашиняна с населением Сисиана на городской площади. Премьер поблагодарил за теплый прием, отметив, что чувствует себя виноватым, что во время пешего хода Сюник не был в включен в его маршрут, но на это есть объективные причины.

«Если б начали отсюда, то в Ереван бы добрались только сегодня», - пошутил он.

«Цель нашего визита – подтвердить, что достигнутая нами победа принадлежит каждому из вас. Наша задача, чтобы чувство победителя длилось не месяц, не один год, а постоянно», – как передает Арменпресс, сказал премьер.

Затем глава правительства ответил на вопросы жителей. Сотрудница Музея истории Сисиана Роза Рубенян сказала, что в общине Брнакот две реки, которые используются для работы электростанций, а весь урожай сел засох от безводья. Никол Пашинян ответил, что вопрос будет изучен, и если есть нарушение прав граждан, они будут решены в оперативном порядке.

Житель Дарпаса выразил обеспокоенность по поводу укрупнения общин, пожаловавшись, что без учета мнения людей объединены 32 деревни. Никол Пашинян отметил, что укрупнение общин действительно проблемный процесс, но «реанимировать старые решения» он считает неправильным.

«По сути, многие общины укрупнены. Мы должны посмотреть, какие результаты достигнуты в укрупненных общинах. Правительство обязуется без согласия общин не укрупнять общины», - сказал Пашинян, отметив, что 9 месяцев недостаточно, чтобы сделать выводы, должно пройти год-два. Возможно, общины сами захотят объединиться, в таком случае правительство пойдет им навстречу.

«Некоторые специалисты утверждают, укрупнение общин – положительный процесс. Мы им предлагаем посоветоваться с людьми, обсудить вопрос с ним. Думаю, неудачное решение – укрупнять общины, не выслушав людей», - добавил Пашинян.

По поводу аварийных зданий и улучшения жилищных условий, Никол Пашинян призвал сисианцев, проживающих вне республики, сделать инвестиции в родной город, подчеркнув, что речь идет не о помощи, и что он лично гарантирует защиту этих инвестиций.

«Мы сейчас стремимся максимально снизить ипотеный процент, чтобы стимулировать жилищное строительство в областях», - сказал премьер.

Никол Пашинян побывает Горисе, Агараке, Мегри.

Ани Назарян