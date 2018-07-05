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Начался рабочий визит премьер-министра РА в Сюникскую область


Утром 5 июля начался рабочий визит премьер-министра РА Никола Пашиняна  в  Сюникскую область. Намечен ряд встреч, в  том числе  и населением.

Как  передает корреспондент Арменпресс, первая остановка премьера – в городе  Сисиан, где  он встретится с населением, ответит на  волнующие их вопросы. Площадь города  заполнена  людьми.

Такая же  встреча  предстоит в  Горисе. Позже Никол Пашинян посетит свободную  экономическую зону  Мегри.

Это первый визит Никола Пашиняна  в  Сюникскую область в качестве  премьер-министра.

 




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