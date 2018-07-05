Начался рабочий визит премьер-министра РА в Сюникскую область

Утром 5 июля начался рабочий визит премьер-министра РА Никола Пашиняна в Сюникскую область. Намечен ряд встреч, в том числе и населением.

Как передает корреспондент Арменпресс, первая остановка премьера – в городе Сисиан, где он встретится с населением, ответит на волнующие их вопросы. Площадь города заполнена людьми.

Такая же встреча предстоит в Горисе. Позже Никол Пашинян посетит свободную экономическую зону Мегри.

Это первый визит Никола Пашиняна в Сюникскую область в качестве премьер-министра.