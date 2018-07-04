Никол Пашинян посетит Джермук, чтобы на месте ознакомиться со связанными с Амулсаром проблемами
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 5 июля посетит Сюникскую область. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр Пашинян написал на своей странице в Facebook.
“Я встречусь с гражданами на центральных площадях Сисиана, Гориса, Мегри и Капана. Кроме того, проведу встречу с гражданами в зале в Каджаране”, - написал Пашинян, добавив, что 6 июля он поедет в Джермук, чтобы на месте ознакомиться со связанными с Амулсаром проблемами.
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