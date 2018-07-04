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Министр обороны Армении принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ


Министр обороны Армении Давид Тоноян 4 июля принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, собеседники обсудили ситуацию на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана и на государственной армяно-азербайджанской границе.

В частности, министр обороны Армении проинформировал посла об оперативной ситуации в Нахичеване и последних событиях, затронув их возможные последствия.

Со своей стороны посол Каспшик сообщил Давиту Тонояну о текущих вопросах повестки переговорного процесса. Состоялся также обмен мнениями о возможных региональных развитиях.




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