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Обсуждены вопросы дальнейшего развития армяно-египетских отношений


Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Арабской Республики Египет в Республике Армения Тарека Ибрагима Мохаммада Маати.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр высоко оценил уровень армяно-египетских политических отношений и придал большое значение развитию и расширению сотрудничества в сфере экономики. Никол Пашинян подчеркнул, что правительство Армении заинтересовано в укреплении торгово-экономических связей, расширении египетского капитала на армянском рынке. Премьер подчеркнул, что правительство гарантирует безопасность действующего в рамках закона любого инвестиционного проекта и придает важность увеличению объемов внешних инвестиций.

Посол Маати коснулся многовековых армяно-египетских связей и выразил уверенность, что они будут продолжать развиваться и укрепляться.

Собеседники подчеркнули необходимость двусторонних взаимных визитов на высоком уровне и обсуждения вопросов армяно-египетской повестки для их эффективного решения и реализации новых совместных программ.

Премьер-министр Пашинян передал приветствие президенту Египта Абдул-Фаттаху Ас-Сиси.




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