В Ереване открылась фотовыставка «Столицы мира: от Астаны до Еревана». На мероприятии присутствовал посол Казахстана в Армении Тимур Урузаев, который выделил фотографию президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который был сделан бывшим корреспондентом информационного агентства «Арменпресс» Давидом Акопяном.

Посол отметил, что фотография занимает особое место среди 100 экспонатов. «Есть очень веселая фотография, которую сделал молодой человек, талантливый армянский фотограф Давид Акопян, за что получил несколько наград. Мы подготовили еще одно поздравление фотографу. К сожалению, он сейчас не здесь, но, к счастью, он находится в Астане», - сказал Урузаев.

Говоря о фотографии, директор информагентства “Арменпресс” Арам Ананян сказал, что ее сделал один из самых ярких фотографов фотошколы ИА “Арменпресс” - Давид Акопян.

«Символично, что сегодня Давид находится в Астане, и у него есть возможность представить свое фотоискусство там», - сказал Ананян.

Знаменитую фотографию президента Казахстана Акопян сделал на саммите глав государств СНГ в Сочи в 2017 году.