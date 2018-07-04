У нас хорошие перспективы в сельскохозяйственной сфере, и необходимо их эффективно реализовать: Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы развития сельского хозяйства и внедрения современных технологий. Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, в частности, были затронуты возможности внедрения системы капельного орошения, противоградовых сетей, повышения эффективности противоградовых станций и запланированные программы.

“Очевидно, что у нас есть проблемы в этой сфере, но также очевидно, что у нас есть перспективы, и нам необходимо эффективно их реализовать. Поэтому необходимо, чтобы ряд ведомств эффективно сотрудничали, а также граждане Армении знали об имеющихся возможностях и их эффективности, потому что во многих случаях оправдания в том, что нет денег, недостаточно средств для внедрения новых технологий, приносят больше издержек. Конечно, эта ситуация имеет объективные компоненты, и мы должны попытаться понять, что мы можем сделать для решения проблем, как на уровне мышления, так и на практике”, - сказал Никол Пашинян.

Ответственные сотрудники министерства сельского хозяйства Армении коснулись выполненных до сих пор работ по внедрению систем капельного орошения и противоградовых сетей, а также их результатов. В контексте развития сельскохозяйственной сферы была подчеркнута важность внедрения этих систем. В этом контексте были затронуты предусмотренные правительством программы, которые позволят сельскому хозяйству стать современным и эффективным.

Также были обсуждены вопросы, связанные с возможностью внедрения системы страхования в сельскохозяйственной сфере. Представители министерства по чрезвычайным ситуациям представили работы по повышению эффективности противоградовых систем.