Договор ЕС- Азербайджан не будет подписан без освобождения политзаключенных

На пленарном заседании Европейского парламента 4 июля был принят список условий для новой сделки ЕС-Азербайджан. Будущая сделка должна обеспечить основные свободы, а также предполагать борьбу с коррупцией, отмыванием денег и уклонением от налогов, говорится в пресс-релизе, сообщает Арменпресс со ссылкой на Turan.

Обеспечение уважения основных ценностей и прав ЕС является одним из условий углубления отношений между ЕС и Азербайджаном, заявили в среду депутаты Европарламента.

Рекомендация парламента для участников переговоров по Всеобъемлющему соглашению между ЕС и Азербайджаном была принята 564 голосами "за", 69 "против" при 47 воздержавшихся.

Рекомендации призывают Еврокомиссию и главу внешнеполитического ведомства ЕС:

обеспечить, чтобы будущее соглашение принесло ощутимые и конкретные выгоды обеим сторонам не только для крупных компаний, но и для граждан ЕС и Азербайджана;

обеспечить, чтобы углубление отношений между ЕС и Азербайджаном было обусловлено соблюдением и уважением демократии, верховенства права, хорошим управлением, соблюдением прав человека и основных свобод;

Bласти Азербайджана должны помнить, что никакое всеобъемлющее соглашение не будет ратифицировано, если страна не соблюдает основополагающие ценности и права ЕС;

необходимо, чтобы до завершения переговоров Азербайджан освободил своих политических заключенных и узников совести;

надо помочь Азербайджану обеспечить защиту прав человека и основных свобод и право на свободу мирных собраний;

поддерживать реформу судебной системы для обеспечения ее беспристрастности и независимости от исполнительной власти;

ввести в действие конкретные меры по борьбе с экономическими преступлениями, коррупцию, отмывание денег и уклонение от уплаты налогов, а также расследовать отмывание денег в рамках дело "Laundromat";

в дальнейшем поддерживать свободные и плюралистические СМИ в Азербайджане с редакционной независимостью от доминирующих политических и олигархических групп и в соответствии со стандартами ЕС.

Депутаты Европарламента надеются, если переговоры пройдут быстро и будут выполнены все ключевые условия, новое соглашение может быть подписано до следующего саммита ЕС-Bосточного партнерства в 2019 году.

Они также настоятельно призывают ЕС обеспечить, чтобы новое соглашение не вступало в силу в предварительном порядке до тех пор, пока Европарламент не дал свое согласие.