События вокруг фонда «Айастан» повысят доверие диаспоры к Армении: Пашинян

По мнению премьер-министра Армении Никола Пашиняна, события вокруг Всеармянского фонда «Айастан» не уменьшат, а, наоборот, повысят доверие диаспоры к Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр Пашинян написал на своей странице в Facebook.

“Мы доказываем и будем доказывать, что мы не допустим каких-либо проявлений злоупотреблений”, - сказал Пашинян.

Напомним, что на основании оперативных данных, полученных Службой национальной безопасности Республики Армения, 2 июля, по подозрению в присвоении средств и злоупотреблении полномочиями служащего общественной организации, был подвергнут приводу директор всеармянского фонда «Айастан» Ара Варданян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СНБ, под давлением фактов Варданян признался, что, владея предоставленной фонду кредитной картой на 25 млн драмов, он использовал эти средства в личных целях, в том числе делая ставки в разные онлайн-казино.

По его словам, потраченные с кредитной карты средства Варданян вернул за счет сумм, пожертвованных фонду. Затем Варданян личные наличные средства перечислил бухгалтерии фонда, тем самым скрыв факт растраты им средств фонда.

Только за последнюю неделю Варданян с банковской карты фонда перечислил онлайн-казино около 14 млн драмов, а в период с 2016-го по 2018 гг. эта сумма составила около 130 млн драмов.

В настоящее время во всеармянском фонде «Айастан» проходят проверки для раскрытия возможных злоупотреблений и присвоений средств, а также для выяснения законности расходов пожертвованных средств.

Ара Варданян задержан. Предварительное следствие продолжается.