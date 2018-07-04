Республиканская партия Армении готова к проведению внеочередных выборов в течение года: Давид Арутюнян

Республиканская партия Армении готова к проведению внеочередных выборов в течение года. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал журналистам 4 июля представитель РПА в рабочей группе по реформам избирательного кодекса Давид Арутюнян.

“Почему бы нет, в принципе”, - сказал Арутюнян в ответ на вопрос журналиста.

Члены комиссии по внесению в Избирательный кодекс при премьер-министре также были приглашены принять участие в состоявшемся в НС заседании, но сегодня их не было.

“Спикер Национального Собрания направил приглашение, и мы планировали провести встречу. Будем надеяться, что они будут присутствовать на следующем заседании”, - сказал Арутюнян.

Что касается предложения понизить порог прохождения в парламент на 1%, Давид Арутюнян сказал, что для этого должна быть определенная цель.

“В парламентской системе важно, чтобы одна из политических сил имела стабильное большинство. Сокращение избирательного порога - это процесс в противоположном направлении, и я хочу понять проблему, для чего мы должны это делать”, - сказал Давид Арутюнян.

По словам Арутюняна, в Армении нет классического политического поля, и существует несколько традиционных партий, и предложение правительственной комиссии может помешать становлению новых партий.

“Я бы понял эти изменения, если бы, по крайней мере в течение многих лет, был тот же состав партий и была бы необходимость принести свежую кровь в парламент”, - сказал он.

Коснувшись предложения перейти на пропорциональную систему с закрытыми списками, Давид Арутюнян сказал, что по его убеждению, будущее Армении - это та модель выборов, которая в настоящее время существует, но она покажет свои преимущества в течение 2-3 выборах.

“Я думаю, что мы должны сопоставить все преимущества и недостатки, потому что цель одна – не позволить кому-то определять очередь членов партии. Это никогда не позволит сформировать демократические партии”, - сказал Давид Арутюнян.

Представитель РПА отметил, что дискуссии между фракциями и членами правительства дают возможность найти наилучшие решения, которые позволят им организовать качественные выборы. По его словам, нет идеальной системы, но нужно попытаться спланировать модель, которая решит проблемы в Армении.