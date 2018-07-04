Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 04-07-18

ЕРЕВАН, 4 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 4 июля, курс доллара США вырос на 0.25 драмa и составил 482.95 драм. Курс евро сократился на 0.73 драмa и составил 561.86 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 7.63 драм. Курс британского фунта вырос на 1.87 драмa и составил 637.88 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 71.36 драмa и составила 19436.17 драм. Цена серебра сократилась на 0.65 драмa и составила 247.35 драм. Цена платины сократилась на 8.79 драмa и составила 13011.79 драм.