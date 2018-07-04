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Азиатские индексы - 04-07-18


ТОКИО, 4 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 4 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.31% и составил 21717.04 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.03% и составил 1693.25 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.00% и составил 2759.13 пункта, а HANG SENG снизился на 1.06% и составил 28241.67 пункта.




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