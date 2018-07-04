Премьер-министр присутствовал на презентации посвященного истории дипломатии Армении сайта

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в министерстве иностранных дел присутствовал на презентации сайта www.divanaget.am. На сайте представлены 100-летняя история армянской дипломатии, министры иностранных дел трех армянских республик, подробности об их деятельности и различная информация об армянских дипломатах.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр отметил, что проделана важная и значительная работа.

“Я думаю, что истории Первой Армянской Республики, Советской Армении и Третьей Республики Армения являются важными учебными материалами для строительства будущего. Конечно, всегда есть дискуссии о том, как интерпретируется история, однако я думаю, что каждый гражданин, каждое официальное лицо, каждый дипломат может сделать из истории свои выводы. Самые талантливые люди отличаются тем, что они делают более точные выводы из истории. Надеюсь, нашим талантливым дипломатам этот сайт поможет сделать максимально точные, полезные и эффективные выводы”, - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр также посетил Дипломатическую школу министерства иностранных дел, ознакомился с созданными в учреждении условиями, процессом организации учебного процесса.