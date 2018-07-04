Законодательные изменения облегчат бремя граждан и повысят дисциплину дорожного движения

Состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, правительство одобрило законодательную инициативу правительства РА по законопроекту “Об амнистии примененных за совершение ряда административных правонарушений штрафов”. Предусмотренные Кодексом Республики Армения об административных правонарушениях штрафы за административные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения составляют большое количество, однако ввиду социально-экономических условий в стране они не оплачиваются адресатами административных актов. В результате принятия законопроекта лица, совершившие правонарушения по соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях, будут освобождены от ответственности. Премьер-министр Пашинян напомнил, что речь идет об административных штрафах, начисленных до 31 декабря 2017 года. Министр юстиции отметил, что речь идет не о всех правонарушениях, есть исключения, например, вождение в пьяном состоянии, выдача государственных номерных знаков другим лицам и другие серьезные правонарушения.

На заседании правительства премьер-министр Пашинян заявил, что после этого в залах заседаний правительства будут установлены компьютеры армянского производства. Он обратил внимание присутствующих на тот факт, что перед ними компьютеры армянского производства. “Компьютерное обеспечение заседаний правительства изменилось. Это связано с изменением подхода, это наш политический подход. Мы заявили, что развитие высоких технологий в Армении является для нас приоритетом. Это касается не только программного обеспечения, но конкретных продуктов”, - сказал Пашинян, добавив, что такие изменения также должны произойти в Национальном Собрании.

Перейдя к обсуждению вопросов повестки, правительство приняло решение предложить председателю Национального Собрания созвать 11 июля, в 11:00, внеочередное заседание НС Армении, на котором будут обсуждены законопроекты “Об амнистии примененных за совершение ряда административных правонарушений штрафов”, “О внесении изменений в закон «О системе осведомления»”, “О внесении дополнений в закон РА «О военной службе и статусе военнослужащего»” и “О ратификации меморандума о взаимопонимании между правительством РА и Европейской комиссией об участии Республики Армения в программе «Креативная Европа»”.