Постоянный секретарь министерства иностранных дел Великобритании посетит Армению

Постоянный секретарь министерства иностранных дел Великобритании и глава дипломатической службы, сэр Саймон Макдональд 6 июля посетит Армению.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Великобритании, сэр Саймон встретится с президентом Армении Арменом Саркисяном, первым заместителем премьер-министра Араратом Мирзояном, министром иностранных дел Зограбом Мнацаканяном и др. В рамках визита будут обсуждены планы реформ правительства Армении и вопросы поддержки со стороны Великобритании.

Сэр Саймон выступит с речью перед слушателями Дипломатической школы Армении. Он также встретится с выпускниками образовательных программ Великобритании и представителями гражданского общества Армении.

В преддверии своего визита сэр Саймон Макдональд сказал: «Я рад посетить Армению, чтобы подчеркнуть важность наших двусторонних отношений. Появляются новые возможности сотрудничества, поскольку Великобритания и Армения углубляют и укрепляют экономические и политические отношения».