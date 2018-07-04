Время в Ереване: 11:07:36,   4 Июль

Постоянный секретарь министерства иностранных дел Великобритании посетит Армению


Постоянный секретарь министерства иностранных дел Великобритании и глава дипломатической службы, сэр Саймон Макдональд 6 июля посетит Армению.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Великобритании, сэр Саймон встретится с президентом Армении Арменом Саркисяном, первым заместителем премьер-министра Араратом Мирзояном, министром иностранных дел Зограбом Мнацаканяном и др. В рамках визита будут обсуждены планы реформ правительства Армении и вопросы поддержки со стороны Великобритании.

Сэр Саймон выступит с речью перед слушателями Дипломатической школы Армении. Он также встретится с выпускниками образовательных программ Великобритании и представителями гражданского общества Армении.

В преддверии своего визита сэр Саймон Макдональд сказал: «Я рад посетить Армению, чтобы подчеркнуть важность наших двусторонних отношений. Появляются новые возможности сотрудничества, поскольку Великобритания и Армения углубляют и укрепляют экономические и политические отношения».




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации