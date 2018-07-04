В данный момент СНБ проводит операцию в доме Александра Саргсяна. Это в беседе с «Арменпресс» подтвердил пресс-секретарь СНБ Армении Самсон Галстян.

«Прроводится определенная операция, пока нам нечего больше сообщить для прессы, однако позже, сегодня вечером – или завтра, последует официальная информация»,- сказал он.

25-го июня Александр Саргсян был подвергнут приводу с проспекта Саят-Нова по подозрению в незаконном хранении оружия. Затем он был освобожден.