СНБ проводит операцию в доме Александра Саргсяна
В данный момент СНБ проводит операцию в доме Александра Саргсяна. Это в беседе с «Арменпресс» подтвердил пресс-секретарь СНБ Армении Самсон Галстян.
«Прроводится определенная операция, пока нам нечего больше сообщить для прессы, однако позже, сегодня вечером – или завтра, последует официальная информация»,- сказал он.25-го июня Александр Саргсян был подвергнут приводу с проспекта Саят-Нова по подозрению в незаконном хранении оружия. Затем он был освобожден.
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