Мы пока не получали повестки о допросе Роберта Кочаряна: Виктор Согомонян

Руководитель офиса второго президента Армении Роберта Кочаряна Виктор Согомонян утверждает, что они пока не получали повестки о допросе Роберта Кочаряна.

«По положению на 14:55 ни в нашем офисе, ни в доме президента Кочаряна повесток не получали. Мы не получили повестки»,- сказал он.

Как передает «Арменпресс», начальник ОСС СК Армении Сасун Хачатрян, подтвердил, что второй президент Республики Армения Роберт Кочарян вызван на допрос по уголовному делу о событиях, которые произошли в Ереване с 1 марта по 2 марта 2008 года. Ему было отправлено соответствующее уведомление. Роберт Кочарян также приглашен на допрос в качестве свидетеля.

«Будем приглашать всех тех, кто может сообщить какие-то сведения о событиях 1-го марта, мы не ограничены и не связаны именами или должностями»,- сказал он.

3-го июля 2018 года руководитель следственной группы по делу о 1-м марта 2008 года возбудил уголовное дело по ст.300.1 УК Армении – по факту насильственного свержения конституционного строя руководящим лицом исполнительной власти – министром обороны, и рядом других лиц, в период с 23-го февраля по 2-е марта 2008 года. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью ОСС Армении.

Это уголовное дело объединено с расследуемым уголовным делом о событиях 1-го марта.

На основании достаточных доказательств было принято решение о привлечении Микаэла Арутюняна по делу о 1-м марта в качестве обвиняемого за то, что, войдя в сговор с другими лицами, он сверг конституционный строй.

В частности, президенсткие выборы 19-го февраля 2008 года прошли с такими нарушениями, что, по широкому общественному мнению, лишило народ права на свободные выборы,

Многими общественными организациями, правозащитниками и гражданами эти нарушения приписываются сторонникам тогдашнего перзидента Роберта Кочаряна и премьер-министра – кандидата в президенты, Сержа Саргсяна. Это вызвало гнев граждан, и с 20-го февраля в Ереване начались многотысячные акции протеста. Их усиление вызвало тревогу власти, и, после безуспешных призывов прекратить мирные акции протеста, ряд высокопоставленных представителей власти, в том числе, министр обороны Микаэл Арутюнян, осуществили действия, направленные на насильственное свержение конституционного строя, что выразилось фактической отменой норм конституционного права, отраженных в статьях 1- 5 и первой части ст. 6 Конституции Армении.

Кроме того, министр обороны Микаэл Арутюнян нарушил ст. 8.2; 55 Конституции Армении о применении ВС Армении.

Министр обороны Микаэл Арутюнян и ряд высокопоставленных представителей власти, в том числе, в нарушение Конституции Армении, ввели в стране военное положение, применили ВС в политических вопросах, против мирных граждан.

Обвиняемый Микаэл Арутюнян объявлен в розыск, в суд представлено ходатайство о его аресте. Расследование продолжается.