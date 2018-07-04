На основании решения генпрокурора Армении, начато новое расследование по делу о попытке убийства по прекращенному в 2007 году делу

Вследствие вновь выявленных обстоятельств, на основании решения генпрокурора Армении, начато новое расследование по прекращенному в 2007 году делу о нанесении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью прокуратуры Армении, 1-го апреля 2007 года с перекрестка улиц Туманяна и Налбандяна в 3-ю больницу был доставлен житель Еревана 1984 г.р. Д.Симонян, со сквозным проникающим огнестрельным ранением брюшной полости.

В тот же день в отделение полиции Кентрона явился некий А. Гевондян, представил пистолет марки «Сиг Сауэр» с 6 патронами и заявил, что нашел оружие в подъезде, затем по неосторожности ранил своего товарища Д.Симоняна.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 120 УК Армении.

На основании улик и доказательств следователь посчитал, что действительно - А. Гевондян по неосторожности ранил своего товарища Д.Симоняна. затем, поскольку пострадавший не жаловался, уголовное дело было прекращено.

29-го июня 2018 года Д.Симонян представил в прокуратуру Кентрона заявление, попросив воспринять его как сообщение о преступлении. В своем заявлении Д.Симонян сообщает, что в него стрелял и ранил не А. Гевондян, а Г.Ал. Саргсян, в комнате охраны на первом этаже их дома. В этот день он поссорился с Гевондяном на бытовые темы, а Г.Саргсян, будучи в состоянии наркотического опьянения, начал ему угрожать, затем из своего оружия выстрелил в него. Пока Г.Саргсян продолжал ему угрожать, А. Гевондян выхватил у него оружие. О происшествии узнал брат Г.Саргсяна – Н.Саргсян, и доставил его на машине в больницу, где его прооперировали. После того он сообщил полиции, будто его по неосторожности ранил А. Гевондян, а оружие они нашли, поскольку Г. и Н. Саргсяны угрожали им, что иначе они долго не проживут.

Таким образом, по вновь открывшимся обстоятельствам, было решено возобновить следствие по указанному делу, и дело было передано в следственный отдел Кентрона и Норк-Мараша.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.