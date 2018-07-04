В случае гибели во время несения службы родителя, сестры или брата, единственный ребенок мужского пола в семье освобождается от воинской службы

Правительство Армении одобрило проект изменений в законе о воинской службе Армении. Как передает «Арменпресс», решение об этом было принято на заседании правительства 4-го июля.

Основной докладчик – министр обороны Армении Давид Тоноян, сообщил, что по проекту от воинской службы освобождается единственный ребенок мужского пола в семье, в случае гибели во время несения службы родителя, сестры или брата.

«Другим решением предлагается дать отсрочку тем студентам, которые не завершили учебу, и до конца обучения»,- сказал министр обороны Армении Давид Тоноян.