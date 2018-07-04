По меньшей мере 24 боевика радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в среду ликвидированы в ходе столкновений с силами безопасности Афганистана в провинции Газни на востоке страны. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Xinhuanet со ссылкой на представителя местных властей.

По его данным, при проведении операции 10 сотрудников силовых ведомств погибли и получили ранения.

7 июня президент Афганистана объявил о введении одностороннего перемирия с движением "Талибан". Как сообщило агентство Reuters, в ответ талибы объявили о трехдневном перемирии, которое началось 15 июня. Двумя днями позже правительство Афганистана продлило режим прекращения огня. Однако талибы объявили, что больше не намерены его придерживаться и с 17 июня возобновляют боевые операции.