Reuters: Китай введет пошлины на товары из США в полночь 6 июля
Китай введет торговые пошлины на товары из США на сумму в $34 млрд, начиная с полуночи 6 июля по пекинскому времени. Как передает Арменпресс, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
В июне агентство Bloomberg сообщило о намерении КНР ввести пошлины на сумму в $34 млрд 6 июля на сельскохозяйственные товары, автомобили и морепродукты из США. При этом отмечалось, что дата введения пошлин на другие категории товаров из этой страны будет известна позже. Всего планируется установить пошлины на американские товары на сумму в $50 млрд.
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