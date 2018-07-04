Пассажиропоток в аэропортах Армении вырос на 10.3%

Пассажиропоток в 2 аэропортах Армении в январе-июне 2018 года составил 1 млн 206 952 человека, что на 10.3%выше, чем за тот же период прошлого года. Пассажиропоток в 2 аэропортах Армении в июне 2018 года составил 251 476 человек, что на 14,8% выше, чем за тот же период прошлого года.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе ГУГА РА, пассажиропоток в аэропорту «Звартноц» Еревана в июне 2018 года составил 234.738 человек, что на 11.1% выше, чем за тот же период прошлого года.

Пассажиропоток в аэропорту «Звартноц» Еревана в январе-июне 2018 года на 6.8 % выше, чем за тот же период прошлого года.

Объем грузоперевозок в аэропорту «Звартноц» Еревана в январе-июне 2018 года составил 7980 тонн. Объем грузоперевозок в аэропорту «Звартноц» Еревана за тот же период прошлого года составил 10912 тонн.

Пассажиропоток в аэропорту «Ширак» Гюмри в июне 2018 года составил 16 738 человек, за тот же период прошлого года их было 7744.

Пассажиропоток в аэропорту «Ширак» Гюмри в январе-июне 2018 года составил 76 088 человек, за тот же период прошлого года их было 35 173.

В 2 аэропортах Армении в январе-мае 2018 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, на 11.3% выросло число взлетов-посадок.